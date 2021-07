Berrettini è “nato” anche in Sicilia, galeotta fu l’Isola

Siracusa – C’è anche un pizzico di Sicilia nella storia di Matteo Berrettini, il 25enne tennista romano primo azzurro finalista a Wimbledon nella storia del più antico evento nello sport del tennis, le cui prime edizioni risalgono al 1874 e coincidono con la stessa nascita della disciplina sportiva. Papà Luca, infatti, da giovane faceva il maestro di tennis nei villaggi vacanze insieme a Fiorello. Erano gli anni 80 e proprio un’estate a Brucoli, il borgo marinaro di Augusta, conobbe la futura moglie, Claudia Bigo, che una decina d’anni più tardi avrebbe messo al mondo Matteo.

Galeotta fu l’estate siciliana, insomma, che fece da contorno e favorì l’incontro dei genitori di quello che oggi è già unanimemente considerato come uno dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi. Nessun era mai a riuscito a centrare la finale dello Slam per eccellenza, in programma domenica 14 luglio alle 15 contro il campione serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp mondiale. Che giornata domani: i nostri colori potrebbero fare “filotto” e conquistare qualche ora dopo, sempre a Wimbledon, pure gli Europei di calcio contro l’Inghilterra.