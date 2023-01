Biagio Conte, 10 mila ai funerali a Palermo

Palermo - "Era un mite e potente lottatore, ora tocca a noi portare la croce".

Palermo si è fermata questa mattina per l’ultimo saluto a fratel Biagio Conte — il missionario laico fondatore nel 1993 della Missione di Speranza e Carità, destinata all’accoglienza degli ultimi, dei migranti, dei più fragili di ogni nazionalità e religione — morto giovedì scorso, a 59 anni, dopo una malattia che lo ha portato via in meno di un anno.

Migliaia di persone, soprattutto palermitani e siciliani, ma anche provenienti da diverse città d’Italia e d’Europa, e poi religiosi, volontari della Missione, semplici cittadini, autorità, e i tanti fratelli e sorelle che sono stati accolti nel tempo dal grande cuore di fratel Biagio, si sono stretti come in un abbraccio struggente, commosso, senza fine, al missionario laico associato da molti a san Francesco d’Assisi per essersi dedicato agli ultimi dopo aver rinunciato a una vita in una famiglia agiata.

«Siamo qui oggi a celebrare l’Eucaristia per un uomo che ha fatto della preghiera fiduciosa nel suo Dio la bussola, l’asse portante, la stella polare della sua esistenza», ha detto nell’omelia l’arcivescovo Corrado Lorefice: «Ti ringraziamo per il dono che hai fatto alla città di Palermo, alla Chiesa e al mondo: il dono di un cristiano. Il dono di un fratello che ha creduto alla tua Parola fino alla fine e fino in fondo».

Con "quei suoi occhi pieni di cielo", dice Lorefice prendendo a prestito le parole di San Francesco, "camminava lungo le nostre strade e continuerà ancora a farlo per donarci la certezza del tuo sorriso, della tua accoglienza, della tua giustizia, della tua preferenza per i poveri. Laudato si mi Signore per fratel Biagio".

"Un mite, potente lottatore”, lo ha definito Lorefice, con “una dolcezza nel suo essere che veniva da un Altrove".