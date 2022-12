Biagio Conte si è aggravato: da mesi lotta contro il cancro

Palermo- Si sono aggravate le condizioni di salute di Biagio Conte che da mesi combatte con un tumore al colon. Era stato proprio il missionario laico, che a Palermo gestisce le diverse comunità della “Missione Speranza e Carità”, a comunicare la sua battaglia contro il male chiedendo di pregare per lui.

Nonostante i cicli di chemioterapia, la situazione clinica del frate è peggiorata.

Della sua malattia non ha mai fatto mistero, parlandone sin da quando ha scoperto la neoplasia, la scorsa estate.

Il suo l’ultimo messaggio proprio a ridosso del Natale: Biagio Conte ha chiesto aiuto per il pagamento delle bollette di gas e luce che erano lievitate nella missione a causa dei rincari energetici.

Da allora fratel Biagio ha chiesto preghiere, ed ha continuato, dall’astanteria della Missione, a diffondere i suoi messaggi di solidarietà e di pace ed i suoi appelli.

In questo momento chi è vicino a fratel Biagio chiede “preghiere e attenzione per gli ospiti della Missione; la Chiesa di Palermo prega per lui”.