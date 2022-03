Bianca di Navarra è andata in scena a Ragusa

Ragusa - Bianca, la madre e pure la figlia, accomunate da un tentativo di rivalsa dagli esiti diversi.

L’entrata in scena è eterea, rarefatta come lo sono i ricordi; un’immagine di donna che esiste per la durata di un’apparizione, destinata presto a dissolversi. Lingue diverse, latino, siciliano, castigliano, l’accompagnano nel suo monologo iniziale, che sembra giungerci da un mondo altro. Per poi ritrovare la sua carne, i suoi abiti, le sue movenze; la rivediamo e riconosciamo seduta sul suo trono: “bella, ricca, colta, regina”. Eppure infelice.

Bianca, la madre, ultima regina di Sicilia, dove giunse nell’autunno del 1402 per sposare Martino il giovane a cui, come re di Sicilia e unico erede del regno d’Aragona, occorreva una moglie che gli desse dei figli. Diciasettenne, Bianca fu la prescelta perché “molt bella et molt savia et endreçada (addestrata a regnare) et dotata de tots virtuts”, ma dopo due aborti e un figlio maschio morto a pochi mesi, alla scomparsa prematura anche del marito, vittima forse di “eccessi amorosi” restò sola, come vicaria del suocero, a governare il regno. Alla sopravvivenza di questo dedicherà ogni sua energia, anche quando Bernardo Cabrera, barone catalano e conte di Modica, rivendicherà per sé il vicariato. Questi era “brutto, zoppo, coi dolori articolari che non gli davano scampo” e, vittima di un tranello, non seppe raggiungere mai il suo scopo.

Il secondo matrimonio, con Giovanni II d’Aragona, portò alla luce quattro figli.

Un libro da sfogliare a cornice della storia ne racconta gli sviluppi.

Bianca si chiamò anche la terzogenita, che a sedici anni sposò l’erede al trono e futuro re di Castiglia e León Enrico: “Sai qual è il soprannome di tuo marito?”, le chiesero. Ma “quale curiosità posso avere per un nomignolo se non conosco l’intera persona?”, rispose lei. Conclusi i festeggiamenti per il matrimonio – racconta Bianca – non furono tutti felici e contenti. Lei, che non conosceva nemmeno il significato del soprannome “impotente”, giunse a processo per un matrimonio mai consumato: “Io giacevo come a vergognarmi di una colpa mai commessa: illibata”, e perciò assunta a capro espiatorio; il pudore, ora, violato cercava riparo fra le cosce oltraggiate.

La dispensa sul matrimonio fu concessa e giustificata con la stregoneria o consanguineità (Bianca ed Enrico erano primi cugini), “ma quanti matrimoni fra nobili e reali si erano svolti tra cugini?”, si chiede Bianca.

“La mia bella bambina torna vergine dal talamo”, l’accoglie il padre, che la terrà segregata nel castello di Moncada, non permettendole di regnare, fino a quando, probabilmente con la complicità della sorella Eleonora, che poté così diventare luogotenente di Navarra, Bianca fu avvelenata per questo suo “ostinato rifiuto ad abdicare”, perché nonostante i capelli unti e lo sguardo vuoto, la fame e la sete, non cedette alla provocazione.

L’interpretazione di Carmela Buffa Calleo, che si destreggia fra i diversi registri e piani della realtà che Di Maggio ha saputo abilmente far incontrare, è magistralmente eclettica; riesce a rendere la sofferenza di una donna, prima, la sua, e poi quella di tutte le altre. Presta il suo corpo all’incarnazione dei vari personaggi, alle invettive altrui: gli sfoghi della madre, la collera del fratello diseredato dal trono, portando sul palco voci e perfino, al plasmarsi delle espressioni del suo viso, fattezze diverse. Non servono maschere, ma solo – come suggerì William Shakespeare nel prologo al suo Enrico V – immaginazione: “Supplite voi, col vostro pensiero, alle nostre carenze: dividete ogni singolo uomo in mille unità […]. Condensando gli eventi di molti anni in un volar di clessidra”.

Aveva lo stesso nome, la figlia, ma non la tempra della madre e lasciò alla sua morte la missione di far valere il sacrificio della sua vita: “Che la mia voce sia levata adesso – si congeda Bianca, lasciando che la sua immagine venga nuovamente assorbita dalla nebbia – per il riscatto di tutte le donne che nell’ombra hanno sofferto imposizioni e soprusi”. Un exemplum giunto, davvero, fino ai giorni nostri e nel quale trova oggi ragione la dedica di questa pièce a Saman Abbas.