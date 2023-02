Bicchierini di panettone al caffè, una ottima idea per riciclare il panettone avanzato in dispensa o per consumare il panettone nel giorno di San Biagio

La tradizione contadina vuole che la mattina del 3 febbraio la famiglia faccia colazione con l’ultimo panettone superstite delle feste natalizie.

Al dolce vengono attribuite proprietà «miracolose» in grado di preservare dai malanni della gola.

Ma la tradizione di mangiare il panettone per il tre di Febbraio è anche un ottima scusa per riciclare il panettone. Un ottimo modo per evitare sprechi o dolci in dispensa che arrivano fino alla scadenza.

I bicchierini di panettone al caffè sono un dessert al cucchiaio veloce e irresistibile, ideale da portare in tavola durante il periodo natalizio o al termine delle feste, come idea di riciclo golosa e creativa.

Utilizzando i bicchierini monoporzione potrete utilizzare anche metà panettone poiché vi servirà una piccola quantità di prodotto per la fare la vostra base.

Nel nostro tiramisù sostituiremo la base tradizionale dei savoiardi con il panettone ed utilizzeremo il caffè freddo amaro poiché già la base del panettone è molto dolce. Abbiamo scelto la ricetta originale del tiramisù quindi con il caffè e cacao amaro ma potrai sostituire i due ingredienti a tuo piacimento con pistacchio o fragole ecc.

Ingredienti per i bichhierini di panettone al caffè

Ecco gli ingredienti che ci servono:

Panettone a cubetti 150 g

- Albumi 2

- Tuorli d’uovo 3

- Mascarpone 250 g

- Zucchero di canna 50 g

- Caffè freddo 125 ml

- Cacao amaro in polvere q.b.

- Chicchi di caffè o gocce di cioccolato fondente



Come preparare i bicchierini di panettone al caffè

1. Iniziate a preparare la ricetta dei nostri bicchierini di panettone avanzato preparando in una ciotola i 3 tuorli d’uovo e 50 grammi di zucchero di canna e ci aiutiamo con le fruste elettriche per creare una crema liscia e gonfia.

A questo punto unite anche i 250 gr di mascarpone fino ad ottenere una crema uniforme

2. In un’altra ciotola montate i due albumi e poi li unite alla crema fatta di tuorli, zucchero e mascarpone. Il trucco è mescolare delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto con movimenti circolari per non smontare il composto ottenuto. In una piccola sac à poche inseriamo la nostra crema.

3. Disponete sul fondo di un bicchiere i cubetti di panettone. Utilizzate un bicchiere dal fondo largo e con un cucchiaio bagnamo i cubetti di panettone con un po’ di caffè freddo.

4. Prendete la sac à poche ed inserite un po’ di crema al mascarpone sopra ai cubetti di panettone, creando il vostro strato di crema.

5. Coprite lo strato appena fatto di crema con altri cubetti di panettone bagnati nel caffè.

6. Ripetete lo stesso procedimento con il secondo strato di crema per tutti i bicchieri da servire e riponetele in frigo per almeno 6 ore prima di gustare il vostro tiramisù al panettone.

7. Dopo averli lasciati in frigo servite i bicchierini spolverizzando il cacao amare in polvere sulla superficie, aggiungendoci dei piccoli chicchi di caffè o gocce di cioccolato fondente.

Per una riuscita impeccabile, vi suggerisco di preparare i vostri bicchierini di panettone l tiramisù in anticipo, meglio ancora se il giorno precedente: in questo modo le fette di panettone si impregneranno con la ghiotta farcia al formaggio e il risultato finale sarà ancora più buono e cremoso