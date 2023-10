Bignami, a inizio 2024 pronti con Piano nazionale aeroporti

"Il Piano nazionale aeroporti vedrà la luce tra la fine dell'anno e l'inizio del 2024". Ad assicurarlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, intervenuto a Palermo alla presentazione del Fact Book 2023 curato dal centro Iccsai sullo sviluppo del trasporto aereo in Italia e in Sicilia.

"Abbiamo lungamente ascoltato i sindacati, che sono soggetti presenti in maniera costante al tavolo - ha detto il viceministro -, abbiamo parlato con Enac, con le associazioni che rappresentano le società di gestione degli aeroporti. La prossima settimana vedremo i vettori e poi le associazioni degli handler, anche per il problema legato al rinnovo del contratto.

Confidiamo di completare il Piano al massimo all'inizio del 2024".