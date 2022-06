Biliardo, Asd La Biglia Modica ai Campionati Europei

Modica - La squadra di carambola del Team La Biglia è in partenza per i Campionati Europei di Carambola a 3 Sponde che si disputeranno a Porto dal 28/6 al 3/7.

A fare da palcoscenico per l'importante evento sarà il prestigioso Estadio do Dragao dove i saloni 'Accademia' e 'Foyer' saranno allestiti con 8 tavoli da biliardo internazionali a disposizione delle 24 squadre partecipanti.

Il team modicano ha conquistato il diritto alla partecipazione in virtù dell'importante 2⁰ posto conquistato ai Campionati Italiani disputati in maggio a Pordenone.

Roberto Turlà (capitano), Salvatore Vispo, Liberato Picciano, Guglielmo Russino e Paolo Turlà disputeranno gli incontri previsti in calendario; indisponibile, a causa di impegni personali, Fabrizio Cortese.