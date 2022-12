Biometano, Regione dichiara inammissibile ricorso del Comitato Pozzallo

Pozzallo - L’ufficio Lesiglativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, con apposito decreto, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal rappresentante legale del del CSPA (Comitato per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica) Emanuela Russo, con il quale si contestava il provvedimento autorizzativo dell’impianto rilasciato dal Comune di Modica nell’agosto del 2019 alla società Biometano ibleo per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, in contrada Zimmardo-Bellamagna.

Il Tar di Catania con sentenza del 23 febbraio scorso aveva rigettato il ricorso presentato dai residenti di contrada Bellamagna. Ormai, si rimane in attesa della decisione di merito del Consiglio di Giustizia amministrativa. I rappresentanti della società Biometano, interpellati, non hanno rilasciato alcun commento.