Birra dei Vespri vince due medaglie d'ro

La Birra dei Vespri ha vinto due medaglie d'oro al concorso internazionale De Lyon, con due delle sue bottiglie più apprezzate, la Lavika e la MoraMora.

La birra siciliana prodotta in provincia di Palermo propone cinque prodotti differenti e tutti, fin dal nome, hanno un chiaro richiamo alla

Sicilia. La Clarenza è dorata, con un bel cappello di schiuma bianca e persistente. Al naso, note agrumate di limone e arancia preponderanti. Sentori di cereale e crosta di pane. In bocca è più fruttata, poco amara con il frumento biologico di Giustalisa che la rende leggermente acidula.

La Lavika è una birra di colore ambrato in puro stile americano. Al naso intense note agrumate e di frutta esotica data dai luppoli simcoe e citra; al palato un aroma oreale e spiccati sentori di frutta matura.

La Triskele è una birra dal colore giallo dorato, dal corpo esile su un finale abbastanza intenso in termini di sapore e aroma. Il malto inglese Pale per eccellenza, il Maris Otter, fa da padrone con i suoi toni biscottati.

La Moramora è una birra da “meditazione”. Il suo colore è un nero intenso ed impenetrabile, con una schiuma beige cremosa. Al naso rivela profumi intensi di cacao, caè e liquirizia, e delicati di cocco e vaniglia.

La Sciscirì, infine, è una birra di tipica ispirazione belga. Dolce, dal colore arancio, con un carattere intenso e invitante. La schiuma è morbida e persistente. Il profilo aromatico è ricco di esteri e con sentori di frutta matura, miele e zucchero candito. Una birra pericolosamente beverina, nonostante gli 8,5 gradi alcolici.