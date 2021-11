Bitcoin: 5 aspetti da considerare prima di investire

Scegliere di investire sui Bitcoin può essere una valida alternativa se si vuole diversificare il proprio portafoglio titoli e puntare su asset che prevedono da un lato un'alta volatilità e dall’altro la possibilità di ottenere degli elevati rendimenti. Di seguito andremo a valutare i 5 aspetti che si devono valutare prima di iniziare a operare su questa criptovaluta.

Investire in Bitcoin: 5 aspetti da considerare

Sono passati più di 10 anni dall’inserimento dei Bitcoin nel web e questa criptovaluta continua ad essere al centro degli interessi dei piccoli e medi trader sia per quanto riguarda il suo valore, sia per il volume di scambi. Oggi la sua quotazione è poco superiore ai 52.000 €, dopo aver toccato negli ultimi mesi quota 29.000 € e successivamente aver raggiunto anche i 60.000 €. In questa prospettiva prima di avvicinarsi a investire su questa criptovaluta può essere utile porre attenzione ad alcuni fattori. Ecco quali sono i 5 aspetti da considerare.

1) Il budget iniziale

Se si vuole operare sui Bitcoin, si dovrà disporre di una certa liquidità, dato il suo valore elevato. Ciò determina anche una maggiore esposizione del proprio portafoglio, sia in caso di guadagni, sia se si effettuano errori di valutazione.

2) Come investire in Bitcoin: la scelta del broker

Altro aspetto determinante, come consigliano gli esperti di bitcoin profit, è quello di affidarsi a una piattaforma che venga gestita da un broker trading o exchange autorizzato a operare sul mercato e che disponga di una tecnologia di ultima generazione in quanto a sicurezza. Infatti, per operare sui Bitcoin sarà necessario disporre di un wallet virtuale con gli ultimi sistemi di crittografia per contrastare eventuali tentativi di sottrazioni dall'esterno.

3) Le strategie per investire in Bitcoin: dai CFD al trading automatico

Grazie alla loro volatilità sono molto adatti sia per effettuare strategie a breve e medio termine, sia a lungo termine. Nel primo caso sarà possibile impiegare i contract for difference e investire sia in una fase positiva, sia in quella di contrazione del prezzo. Nel caso del lungo termine, si avrà l’opportunità di acquistare le criptovalute e mantenerle in staking nel proprio portafoglio attendendo una loro crescita di valore. Leggere ed informarsi (recensione ad esempio) per questa forma di investimento un po’ più spinta è d’obbligo

In ambedue i casi investire nei Bitcoin richiede una certa freddezza e soprattutto un'elevata attenzione soprattutto se si è alle prime esperienze. In questa prospettiva, potrebbe essere utile impiegare un sistema di trading automatico. Infatti, grazie a questo sistema innovativo non sarà necessario perdere ore nel valutare l'andamento dei Bitcoin, con la possibilità di commettere l'errore di scegliere il momento sbagliato per investire, ma sarà un software a gestire automaticamente tutte le variabili e le operazioni.

4) I rischi di investire in Bitcoin

Il trading automatico diventa indispensabile anche se si vuole bilanciare il rischio insito nell'operare in questa criptovaluta, soprattutto se si utilizzano i CFD e la leva. Infatti, questi strumenti finanziari offrono nuove opportunità di guadagno, ma l’effetto leva potrà determinare un’esposizione maggiore anche in caso di perdita.

5) Investire nei Bitcoin con gli strumenti adatti

Quando si opera nei Bitcoin sarà necessario porre massima attenzione a utilizzare la piattaforma nel modo più adatto, impostando i sistemi di gestione del rischio come stop loss e take profit. Anche in questo caso può essere vantaggioso affidarsi al trading automatico che gestirà in maniera precisa quando entrare e uscire dal mercato in base all'indice di rischio dell'investitore.