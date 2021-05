Bitcoin e criptovalute, l’inizio di una rivoluzione nella finanza globale

Non vi è dubbio che viviamo in una nuova era della finanza globale. Dai PIX agli SNF, la tecnologia domina sempre più il nostro rapporto con il denaro. Protagonisti assoluti sono i Bitcoin e le altre criptovalute. Infatti, come è noto, è già possibile, ad esempio, acquistare auto Tesla utilizzando Bitcoin. In pratica, esiste un evidente potenziale per la adozione di Bitcoin e criptovalute.

Un potenziale, sicuramente, destinato a crescere molto di più, e non solo come mezzo di pagamento. Ma, dobbiamo risolvere alcune sfide lungo il percorso, come gli impatti sull’ambiente. Questo, perciò, è un fattore che grava tanto sui Bitcoin, quanto sulle altre criptovalute. Numerosi studi, hanno concordato nell’andare a stimare che il processo di estrazione delle criptovalute ogni anno è in grado di andare a consumare più energia di tutta una nazione come, ad esempio, l’Argentina. In definitiva, oggi come oggi, questo è il tallone d’Achille della rete Bitcoin.

Si tratta di un problema di cui si sta discutendo, ma, a quanto pare, non esiste una soluzione immediata. In un momento in cui le discussioni su tutto ciò che possa riguardare l’impatto su ambiente e territorio sono in forte crescita, questo aspetto tende a pesare sulla decisione degli investitori istituzionali nei confronti di Bitcoin e criptovalute. In ogni caso, il tema centrale inerente la vocazione di Bitcoin nel mercato finanziario, resta, pur sempre, uno degli argomenti più discussi.

Come criptovaluta Bitcoin, infatti, sta guadagnando un grande importanza, anche grazie alla scommessa di imprenditori come Elon Musk, CEO di Tesla. A tal proposito, si può ricordare il fatto che vi siano numerose relazione che hanno messo in luce, la possibilità che il Bitcoin possa diventare, in tempi relativamente brevi, la moneta del commercio globale. Ma vi è chi sostiene che altre criptovalute possono occupare o dividere, questo posto di trading in valuta in modo più efficiente. Bitcoin, in ogni caso, mantiene il suo ruolo di protagonista, in special modo come asset class, in pratica come una sorta di oro digitale.

Perciò, è chiaro che il Bitcoin si è consolidato e ha un futuro nella funzione di asset class. Tuttavia, abbiamo altre criptovalute che vengono ad essere reputate da alcuni esperti, più efficienti ma meno conosciute, atte a svolgere la funzione di mezzo di pagamento. Con un mercato più organizzato e regolamentato, la tendenza è quello di ottenere maggiore fiducia dagli investitori, in particolare da quelli istituzionali. La blockchain è una tecnologia che sempre più sta emergendo.

La discussione e l’implementazione dei sistemi è cresciuta nelle aziende, ma ha ancora molto da evolvere. Ad esempio, pare che diverse banche risultino essere rimaste sedotte dalla blockchain. Questo affezionamento così particolare da parte delle banche, si andrebbe, principalmente a basare sulla riservatezza, la sicurezza e lo scambio.

Oltre a ciò, vi sono molte altre applicazioni nelle quali la blockchain può primeggiare come, ad esempio, nella finanza commerciale internazionale, nei pagamenti transfrontalieri, nelle transazioni in valuta estera, così come nella gestione patrimoniale, nelle assicurazioni e via dicendo. Anche varie borse sono interessate alla tecnologia blockchain.

La blockchain, infatti, è in grado di poter far risparmiare denaro agli istituti finanziari, andando ad eliminare molti intermediari tradizionali coinvolti nel settore finanziario. Anche gli istituti finanziari, quindi, sono rimasti conquistati dalla tecnologia blockchain.

Perfino numerose organizzazioni di formazione stanno cavalcando l’onda blockchain, offrendo sessioni per finanzieri e assicuratori per scoprire come qualsiasi organismo di centralizzazione può essere sostituito da algoritmi crittografici e per assimilare strumenti decentralizzati di programmazione delle risorse finanziarie digitali. Non è, perciò, un caso che le autorità di regolamentazione stiano diventando sempre più accomodanti con questa tecnologia, che, nel tempo, sembra essere semplicemente inevitabile.

Di conseguenza, il supporto di queste autorità di regolamentazione, andando a concludere, rafforza la credibilità della tecnologia blockchain aiutandola a diventare più convenzionale.