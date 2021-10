Bitcoin: l'evoluzione del denaro dal fisico al digitale

Introduzione

Denaro digitale, tecnologie finanziarie, portafogli online, gateway di pagamento...

Se c'è un'area del nostro mondo che ha visto rapidi progressi in termini di scienza e tecnologia, è la finanza. L'impatto di Internet e del suo potere di fornire soluzioni semplificate (soprattutto nel campo della finanza) è stato di grande impatto.

Non dipendiamo più solo dalle strutture bancarie per gestire il nostro mondo economico. Anzi. Molti di voi, leggendo questo articolo, difficilmente entreranno nelle banche per esigenze monetarie.

In altre parole, l'uso, l'elaborazione e la spesa del denaro hanno fatto molta strada negli ultimi due decenni. Questo è stato senza dubbio progettato da Internet, smartphone e altri sviluppi nel mondo della finanza.

La storia della moneta fisica nel mondo

Se dai uno sguardo alla storia, ti renderai conto che la valuta moderna come la conosciamo è iniziata da qualche parte circa cento anni fa. La moneta d'argento americana coesisteva con la carta da un dollaro. L'argento era l'asset fisico di supporto, che controllava il prezzo e il valore della moneta cartacea.

Questo è cambiato in oro nella prima parte del ventesimo secolo, quando il mondo intero è passato a un gold standard. Negli anni '70, quando il Medio Oriente colpì il petrolio, il gold standard fu rimosso e il dollaro, sostenuto dalla forza economica e militare degli Stati Uniti, aumentò.

Da allora, il commercio globale e il commercio mondiale sono stati valutati in base al "Dollar Standard". Intrinsecamente, il dollaro o per quella materia, qualsiasi altra valuta fiat non è supportata da asset fisici. Rimane in valore data la valutazione del governo e della banca centrale.

Dal 1990 in poi vediamo come il denaro sia stato ridefinito nelle carte di debito e di credito per facilitarne l'utilizzo. Gli anni 2000 hanno visto l'ascesa di Net Banking, Payment Gateways e altri sviluppi Fintech.

Bitcoin e le nuove interpretazioni del denaro digitale

Bitcoin è "Internet Money". Viene generato su Internet e vive su Internet. Può anche essere elaborato, utilizzato e archiviato su piattaforme online e nel mondo digitale. Per molti esperti, questo è il culmine logico del denaro e del modo in cui verrà utilizzato in futuro.

Ogni progresso del fintech sembrava migliorare la facilità d'uso, oltre a rimuovere gli ostacoli al denaro. La trasformazione digitale ha migliorato i processi finanziari mondiali, rafforzato il commercio e il commercio e ha consentito a più persone di entrare nelle pieghe dell'inclusione finanziaria.

Bitcoin sembra basarsi su quanto sopra e poi fare un drastico passo avanti. Non solo elimina gli ostacoli, ma fa anche dei passi avanti per rimuovere l'autorità e la parola di governi, banche e altre istituzioni finanziarie intermedie.

I soldi delle persone rimangono con le persone. Commissioni, commissioni di pagamento e lunghi ritardi nell'elaborazione degli stessi sono spariti se usi Bitcoin. Mentre i regolatori si stanno impegnando con la crittografia e le politiche fiscali sono state stabilite, l'indipendenza di Bitcoin rimane molto intatta.

I principali vantaggi dell'utilizzo di Bitcoin come forma di moneta digitale

Secondo bitcoin profit, i seguenti sono i principali vantaggi dell'utilizzo di Bitcoin come forma di moneta digitale-

● Le transazioni di denaro con Bitcoin sono di natura istantanea.

● Non sono previste commissioni e commissioni intermedie (dal 5% al 10%).

● Le transazioni su Blockchain sono sicure e protette e non possono essere violate.

● Dati, record e ID di transazione vengono sempre mantenuti sulla rete Blockchain.

● Le tasse, se presenti, vengono calcolate come plusvalenze fiscali nella maggior parte dei paesi (come nel settore immobiliare).

● Non c'è possibilità di pagamenti difettosi o promesse che possono essere fatte nel pagamento Bitcoin.

● Per i commercianti, ciò significa che nessuna percentuale viene detratta quando si accettano pagamenti crittografati.

● Un semplice smartphone può essere utilizzato per eseguire praticamente tutte le transazioni bancarie.

● Bitcoin è sia una valuta che una riserva di valore.

Considerazioni finali

È importante notare che Bitcoin è arrivato. Significa che quel denaro digitale, che è parte integrante della nostra realtà, farà il prossimo passo logico. È probabile che Bitcoin e altre criptovalute aprano la strada in una nuova direzione su come il denaro viene utilizzato dalle popolazioni del mondo.