Black Friday? A Siracusa pure Saturday e Sunday VIDEO

Siracusa - "Se qualcuno fosse interessato in via Traversa La Pizzuta, via Cerami e via Modica c’è il Friday, Saturday, Sunday e Monday Black!". E' lo spiritoso post con cui l’ex assessore e consigliere comunale Alfredo Foti non fa “sconti” all’attuale amministrazione cittadina denunciando il black out che, a suo dire, interesserebbe alcune vie tutti i giorni della settimana. Anzi, le notti.