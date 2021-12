Blitz di Papa Francesco, all'alba ha reso omaggio all'Immacolata. FOTO. VD

Roma - Anche quest'anno, il Pontefice ha voluto vivere un momento privato per evitare assembramenti ed eventuali contagi. Francesco si è recato questa mattina intorno alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di Roma. Presenti nella piazza solo i Vigili del Fuoco e un piccolo gruppo di fedeli e fotografi. Da solo, in piedi, con le mani giunte, il Papa ha pregato dinanzi alla Madonna chiedendole il miracolo della guarigione per chi soffre per le guerre e la crisi climatica e della conversione di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri.

Circa dieci minuti in totale, al termine dei quali, dopo un saluto all'ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Francesco si è diretto a Santa Maria Maggiore per pregare dinanzi all'icona della Salus Populi Romani.

Papa Francesco è arrivato in utilitaria



In una Roma dormiente, con una temperatura di 4° e il cielo ancora tinto di un blu fosco, l’utilitaria con a bordo Papa Francesco è giunta in Piazza Mignanelli. Erano le 6.15 circa e nella piazza in cui sorge il monumento dedicato all’Immacolata Concezione erano presenti solo Vigili del fuoco, qualche negoziante che tirava su le serrande e un piccolo gruppo di fotografi e fedeli, uno dei quali ha squarciato il silenzio urlando: "Papa Francesco, ci vediamo alle 12 in piazza San Pietro!". A passo lento e capo chino, con in mano un cesto di rose bianche, il Pontefice, appena sceso dall’auto, si è diretto verso la statua della Vergine Maria, per renderle omaggio nel giorno della Solennità dell’Immacolata. Lì il Papa si è fermato per alcuni istanti in preghiera, in piedi, da solo, con le mani giunte, per chiedere alla Vergine "il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica", come informa la Sala Stampa vaticana. Il Papa ha invocato dalla Madonna anche il miracolo "della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri". Subito dopo, si è diretto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove "ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani".