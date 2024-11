Bluesky, minaccia seria a Twitter: come funziona il nuovo social che sfida quello di Elon Musk

Bluesky sembra essere una seria minaccia a Twitter. Negli ultimi giorni milioni di utenti hanno lasciato il vecchio Twitter, ormai X, di Elon Musk per approdare sul nuovo social che, dalla vittoria di Trump, sembra beneficiare di una quantità notevole di nuovi utenti. I numeri sono già considerevoli e il ritmo è pari a 11,7 nuovi iscritti al secondo, con quasi a 18 milioni di iscritti. Dopo alcuni mesi di rodaggio, Bluesky ha iniziato a imporsi sul mercato e le notifiche hanno iniziato ad aumentare a vista d'occhio.

Bluesky è un progetto nato nel 2019 proprio all'interno di Twitter per volere di Jack Dorsey, l'ex capo del social. Dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Musk, Bluesky si è reso indipendente nel 2021, diventando un social di microblogging a tutti gli effetti. Nel 2021 è diventata una realtà indipendente, costituendosi come una Public Benefit Limited Liability Company (PBLLC) con l'obiettivo di promuovere il controllo degli utenti, la privacy e la libertà di espressione in un ambiente più aperto e trasparente. Libertà è la parola chiave ed è quella che ad oggi sta spingendo milioni di utenti ad iscriversi. Dorsey nel febbraio 2022 è entrato nel consiglio di amministrazione di Bluesky ma nel maggio 2024 lo ha lasciato, esprimendo il suo sostegno a X, definito «tecnologia della libertà». Attualmente, Bluesky è gestita da Bluesky Social, PBC, una società indipendente che sviluppa e promuove la piattaforma. Non è ancora chiaro se possa davvero rappresentare un competitor di X ma certamente i numeri recenti rappresentano più che un semplice indizio.

Come funziona Bluesky

Il cuore di BlueSky è la decentralizzazione. A differenza di X o Threads, che sono centralizzate sotto il controllo di un'unica entità, BlueSky è costruito sul protocollo AT, un sistema open-source che consente l'interoperabilità tra diverse app social. In questo modo gli utenti possono condividere post con altre reti che utilizzano il medesimo protocollo, garantendo una maggiore libertà di espressione e un maggior controllo dei propri dati personali.

Come iscriversi

Come iscriversi? Basta andare su bsky.app o scaricare l'app, disponibile per Android e iOS e iscriversi creando il proprio account. Servirà inserire il proprio indirizzo email, password e dati anagrafici. Il social è vietato ai minori di 13 anni. E' possibile scegliere un nome utente pubblico personalizzato come @nomeutente.bsky.social, dove il suffisso bsky.social identifica l'appoggio a Bluesky Social come provider di hosting.

Funzionalità: moderazione

Per chi intende investire sul social - usare un dominio personale come segno identificativo. L'opzione di usare Bluesky Social come provider di hosting è la soluzione più comune e quella consigliata a chi cerca un'esperienza più semplice da gestire. Attraverso la personalizzazione dell'account è possibile attivare la moderazione per silenziare parole indesiderate o limitare contenuti per adulti. Il feed è molto simile a quello di X e quindi già molto familiare agli utenti. Inoltre Bluesky consente agli utenti di creare e condividere raccolte curate di account e feed personalizzati che permettono di avere suggerimenti su nuovi utenti da aggiungere e contenuti da esplorare.