Bonificato un nido d'ape a Ragusa

Ragusa - Tutti gli anni, dall'inizio dell'estate e per tutta la durata di questa, complici le alte temperature, pervengono, quotidianamente presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco diverse chiamate per richieste di intervento, inerenti alla "bonifica di Imenotteri" quali vespe, api ecc.

L'intervento da parte dei Vigili del Fuoco viene valutato dalla sala operativa e viene effettuato solo in quelle situazioni in cui si ravvisa una reale situazione di pericolo, ovvero vicinanza a luoghi frequentati da persone. Caso diverso la presenza di api da miele, la cui rimozione deve essere effettuata a cura di un esperto apicultore con eventuale assistenza da parte dei Vigili del Fuoco, quando si presenti la necessità di attrezzature in loro dotazione.

Nella mattinata di domenica 2 luglio i Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti, in Via Generale Scrofani, a seguito di segnalazione della presenza di un nido di vespe, all’interno di una fessura di una parete esterna, in una casa di civile abitazione. Considerato che il nido era inaccessibile, i Vigili del Fuoco, adottando delle tecniche alpino fluviali e con le protezioni contro i pungiglioni degli insetti, si sono calati dal tetto di un immobile adiacente, riuscendo a raggiungere il nido e con l’utilizzo di uno specifico insetticida hanno reso inoffensivi gli insetti.