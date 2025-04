Bonus bebè in Sicilia, a chi spetta e come presentare la domanda

Palermo - Al via il bonus bebè in Sicilia. È stato pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali l’avviso relativo al beneficio di mille euro per la nascita di un figlio. La Regione ha annunciato anche un ampliamento della platea degli aventi diritto, per consentire a più famiglie di ottenere il bonus.

La Regione stilerà due elenchi degli aventi diritto, questo per ottimizzare i criteri di assegnazione e distribuire equamente le somme per i nati nell’arco dell’anno solare. Il primo elenco avrà una scadenza al 30 giugno, ne faranno parte i nati dell’ultimo trimestre dell’anno 2024 e quelli del primo trimestre del 2025. In questo modo verrà coperto il periodo dal primo ottobre 2024 al 31 marzo 2025. Il secondo elenco avrà scadenza al 31 dicembre e riguarderà i nati del secondo e terzo trimestre del 2025, ovvero dal primo aprile al 30 settembre.

Naturalmente per poter richiedere il bonus bebè vanno rispettati dei parametri. I neo genitori dovranno essere residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione o a chi esercita la patria potestà. Potranno avere un Isee fino a 10.140 euro, corrispondente al limite massimo previsto per l’assegno di inclusione da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le richieste per il bonus bebè vanno presentate direttamente ai Comuni di residenza, i quali a loro volta inoltreranno le domande all’assessorato regionale della Famiglia. Gli uffici redigeranno le graduatorie regionali, procederanno al riparto e all’assegnazione delle somme alle amministrazioni locali che, a loro volta, erogheranno il bonus ai beneficiari.