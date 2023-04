Bonus occhiali: cos'è e in che modo fare domanda

Il bonus vista sta per tornare. Per compilare la domanda è necessario accedere alla piattaforma del Ministero della Salute e inserire i documenti richiesti. Il bonus sarà una tantum, ha un valore di 50 euro ed è destinato a tutti i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro.

Bonus occhiali 2023, bastano pochi click per presentare la domanda

Entro pochi giorni, sarà nuovamente attiva la piattaforma istituita dal Ministero della Salute sulla quale inoltrare la domanda per ottenere il bonus occhiali. In cosa consiste e che valore ha? È presto detto: il bonus occhiali è un contributo una tantum pari a 50 euro, destinato a tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 10.000 euro. Il bonus verrà erogato sotto forma di voucher o di accredito (su carta di credito o prepagata) e potrà essere utilizzato per acquistare occhiali o lentine a contatto. Il bonus verrà assegnato rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi (sono stati stanziati 15 milioni di euro per il triennio 2021 - 2023). Inoltre, sarà cumulabile con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.

Quali sono i requisiti necessari e quali le spese che rientrano nel bonus?

Il presente bonus potrà essere utilizzato per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto bisettimanali, giornaliere e mensili. Sono esclusi dall'iniziativa gli occhiali da sole. Gli acquisti potranno essere effettuati fino al 31 dicembre del 2023, nonostante ciascun bonus debba essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di emissione. Come accennato poc'anzi, il voucher è destinato alle sole famiglie con reddito inferiore a 10.000 euro e può essere richiesto una sola volta da ogni membro del nucleo familiare indicato nell'ISEE. Il bonus vista non potrà essere speso presso tutti gli esercenti, ma soltanto da quelli accreditati. All'interno della piattaforma sarà presente un elenco dei rivenditori accreditati.

Come inoltrare la domanda

Il bonus dovrà essere richiesto online. In particolare, il richiedente dovrà registrarsi sul sito web del Ministero della Salute tramite Spid, Cns o Cie, oppure recarsi presso un Caf. La pubblicazione della piattaforma del Ministero della Salute dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio 2023. Accedendo al sito sarà possibile compilare la domanda e inoltrare la richiesta per l'ottenimento del contributo. I bonus accordati dal Ministero della Salute verranno erogati sotto forma di voucher, da consegnare direttamente al negoziante, oppure come rimborso nel caso di acquisti già fatti in precedenza. In quest'ultimo caso, sarà necessario allegare alla domanda una copia dello scontrino o della fattura, gli estremi del documento che comprova l'acquisto, l'Iban sul quale si desidera ricevere l'accredito. Gli uffici dell'INPS provvederanno a verificare la validità di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del bonus. Coloro che riceveranno il voucher, invece, dovranno impegnarsi a spenderlo entro un massimo di 30 giorni dalla data di emissione.