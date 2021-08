Borsa: ecco le opportunità da monitorare per investire nei prossimi mesi

Il mondo sta attraversando un periodo molto particolare: lo scenario attuale, contraddistinto dal tentativo di ripesa dopo un lungo momento di difficoltà legato alla pandemia, offre diverse interessanti opportunità per trader ed investitori. La cosa difficile da fare è riuscire ad individuare queste opportunità e sfruttarle a proprio favore: sono tanti i nomi caldi di titoli da monitorare da chi vuole investire in Borsa.

Il comparto tecnologico va seguito con attenzione, ma anche il settore bancario merita più di uno sguardo. Gli esperti consigliano di continuare a tenere sotto controllo i titoli del settore sanitario: è vero che la campagna vaccinale ha ormai preso il via, ma la pandemia ha segnato un punto di svolta, quindi in futuro la prevenzione e la ricerca avranno un ruolo sempre maggiore. Interessanti prospettive arrivano anche dal settore delle materie prime ed il forex, ma occhio anche alle criptovalute.



Cosa fare per iniziare ad investire in Borsa

Sono sempre di più le persone che scelgono di avvicinarsi ai mercati finanziari: la facilità con cui il trading online permette di negoziare titoli ed altri asset ha avuto un ruolo fondamentale.

Per fortuna c’è un po’ più di conoscenza rispetto a qualche anno fa, quando questa attività veniva dipinta in modo completamente errato ed era spesso associata a facili guadagni. Il trading e gli investimenti in Borsa in generale, invece, naturalmente sono una cosa seria.

Buona preparazione, impegno ed approccio professionale sono indispensabili per riuscire ad ottenere qualche risultato. Chi ha intenzione di iniziare a operare sui mercati finanziari, allora, può consultare l’approfondimento su come investire in Borsa spiegato da investireinborsa.me, portale specializzato dov’è possibile trovare news, guide e analisi a cura di esperti del mondo della finanza.

L’obiettivo è quello di fornire all’aspirante trader tutto il supporto necessario per svolgere al meglio tutte le fasi dell’attività, dalla scelta del broker al momento dell’investimento vero e proprio.

I titoli da seguire con maggiore attenzione

Come accennato in precedenza, questo è un momento molto particolare: la ripresa è ormai partita, anche se in modo sfasato ed irregolare, dunque le opportunità di investimento non mancano. Durante la prima metà dell’anno le Borse europee sono andate meglio rispetto a Wall Street, quindi per individuare le società più interessanti su cui puntare non è necessario guardare al di là dell’Oceano. Nella lista dei titoli da seguire stilata da Morgan Stanley ci sono anche due titoli italiani.

Gli esponenti nazionali della lista sono le azioni Ferrari, che hanno un prezzo leggermente inferiore ai 180 euro, e le azioni Leonardo. La loro quotazione si aggira intorno ai 7 euro, ma sono tra quelle che in uno scenario rialzista potrebbero registrare una crescita altissima. Ampliando un po’ l’orizzonte si può dire che i settori farmaceutico, dei media e dei titoli energetici sono quelli che, secondo l’indagine, mostrano le potenzialità di rialzo più interessanti.



Le opportunità di investimento più interessanti del prossimo futuro

C’è molta fiducia per l‘e-commerce: il titolo di Amazon ha avuto una brusca frenata in Borsa dopo la comunicazione dei dati dell’ultima trimestrale, ma continua ad essere una certezza.

Meritano di essere seguite le azioni dell’olandese Prosus, altro nome forte del mondo del commercio elettronico. Per quanto riguarda la grande distribuzione, i riflettori sono puntati su Tesco e Carrefour. Tra i titoli bancari Stanley segnala Credit Suisse.

Meritano di essere seguiti anche le azioni di Unicredit, Intesa Sanpaolo, oltre a quelle delle grandi banche di investimento come Goldman Sachs e JP Morgan. Nel settore delle telecomunicazioni il nome forte dovrebbe essere quello di Vodafone, ma non bisogna dimenticarsi del mondo dei videogiochi, con Ubisoft in primis. Per quanto riguarda il comparto sanitario/farmaceutico, i nomi da segnare sul taccuino sono quelli di Lonza Group, Novartis e Sanofi.