Borsa: Milano scivola, -1% e l'Europa amplia il calo

Anche se Wall Street ha aperto in rialzo e i dati sul mercato del lavoro americano, con richieste di disoccupazione in diminuzione, suggeriscono un'economia resiliente, nel Vecchio Continente non torna l'ottimismo e restano le preoccupazioni per l'inflazione. Milano scivola più in basso degli altri listini, lasciando l'1,08% mentre Londra cede lo 0,44%, Parigi lo 0,64%, Francoforte lo 0,5%, Madrid lo 0,6 per cento. La maglia nera tra le piazze in Europa però spetta ad Amsterdam (-1,99%) dopo che da ieri il paese è finito in recessione tecnica, una nuova crisi dopo quella politica scatenata dalle dimissioni a luglio del primo ministro Mark Rutte, in carica da 13 anni.

L'economia olandese ha ceduto inaspettatamente sulla debolezza sia dei consumi che delle esportazioni e il prodotto interno lordo è sceso dello 0,3% rispetto al trimestre precedente; già nel primo trimestre era risultato in calo dello 0,4%: e una variazione congiunturale negativa per due trimestri consecutivi viene definita 'recessione tecnica'.