Borse di studio per studenti in difficoltà a Catania

Catania - Una campagna di raccolta fondi, promossa dalla onlus Turrisi Colonna – presieduta da Anna Maria Di Falco – e nata per realizzare, insieme a tutti coloro che vorranno contribuire, le aspirazioni dei giovani più meritevoli.

I beneficiari delle borse di studio assegnate ogni anno sono studenti che frequentano la terza media e l’ultimo anno della scuola superiore di qualunque indirizzo. “Anni-ponte” fondamentali per le scelte future, spesso condizionate dai disagi economici. Nei suoi sette anni di vita l’associazione ha già elargito quasi cento borse di studio a studenti delle scuole secondarie siciliane di primo e di secondo grado. Fino a oggi è l’unica Associazione in Italia che sostiene le eccellenze scolastiche che vivono situazioni di disagio economico e sociale e per questa ragione, nel maggio del 2017, è stata segnalata dal Ministero dell’Istruzione all’attenzione delle scuole del territorio nazionale.

«Sostenere gli studenti più impegnati nella scuola, più responsabili e più determinati che vivono un disagio economico che ostacola il loro cammino scolastico, vuol dire sostenere il futuro della nostra società», sottolinea la presidente Di Falco. Anche noi di Laboriusa crediamo nelle nuove generazioni e in quel cambiamento che può partire proprio dai loro sogni. Ecco perché “Eccellenze a raccolta” può rappresentare un piccolo grande segnale in questo difficile percorso. Laboriusa è la prima piattaforma di crowdfunding del Sud Italia legata al mondo del non-profit.