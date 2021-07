Bridgestone è ancora il leader nella vendita di pneumatici

È notizia recente che il massimo produttore di pneumatici al mondo è ancora Bridgestone: l'azienda giapponese è riuscita a confermarsi al primo posto anche per il 2020, tenendo a distanza di sicurezza Michelin, Goodyear e Continental, seguite da Sumitomo, in Europa nota come Falken. Sono questi i "big 5" del settore, nonostante alcuni parlino di un prossimo avvicendamento in testa. Accadrà davvero ?



L'eterna sfida tra Bridgestone e Michelin

Nonostante le posizioni di testa siano pressoché invariate da anni, i numeri dicono che Michelin si sta avvicinando a grandi passi alla posizione di testa. Nel 2019, la differenza di fatturato tra le due aziende ammontava a circa 7 miliardi di euro, mentre quella relativa al business dei pneumatici a 2,7 miliardi. Lo scorso anno le differenze si sono assottigliate ulteriormente, fino a scendere sotto i 5 miliardi in termini di fatturato complessivo e sotto i 600 milioni nel settore degli penumatici. Per evitare ulteriori contraccolpi, l'azienda giapponese ha deciso di focalizzarsi su alcune innovazioni tecnologiche. E così, Il pneumatico del futuro di Bridgestone sarà connesso, durevole, energeticamente efficiente e silenzioso, fa sapere la casa giapponese. Pensato unicamente per migliorare le prestazioni delle auto moderne e inquinare meno.







E gli italiani?

Se francesi e giapponesi lottano per la posizione di testa, brutte notizie arrivano dai conti di casa Pirelli, che perde una posizione in graduatoria scendendo dal quinto al sesto posto, superata persino dalla giapponese Sumitomo, capace di surclassare in poco più di 12 mesi sia Pirelli che Hankook. A completare la top 10 figurano l'altra giapponese Yokohama, la taiwanese Maxxis e la sorpresa assoluta Zhongce Rubber, protagonista non soltanto in Cina ma anche nel resto del mondo.



Cosa accadrà nel prossimo futuro?

Già da qualche anno, analisti ed esperti prevedono il sorpasso di Michelin ai danni di Bridgestone. La spinta decisiva dovrebbe provenire dall'acquisizione da parte della società francese di Camso, azienda canadese specializzata nella produzione di pneumatici off road. Nel frattempo, però, Bridgestone continua a lavorare sulle innovazioni, alcune delle quali destinate a rivoluzionare il mercato dei battistrada. Insieme ad Arlanxeo e Solvay, ha messo a punto una nuova mescola, in grado di rendere più sostenibili e resistenti i nuovi penumatici. Solvay è un'azienda molto impegnata nel settore ambientale e nell'economia circolare. La nuova mescola si chiama TECHSYN e promette di incrementare fino al 30% la resistenza delle gomme, mantenendo inalterati grip e prestazioni.