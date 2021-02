Broker di Borsa: una professione possibile

A Ragusa la voglia di diventare professionisti è sempre più forte tra i giovani e non solo: un possibile sbocco per tanti anche in questo periodo di difficile situazione economica e finanziaria con tutta l’incertezza del momento può essere quella di diventare broker di Borsa. Crescono i giovani che scelgono questo percorso anche nella nostra realtà dove, in particolare nell’ultimo anno sono cresciuti in modo importante i dati dei risparmi dei cittadini.

Sicuramente è una professione nuova ed intrigante: del broker di Borsa ormai se ne parla da almeno 20 anni, certo la realtà è molto differente da ciò che si può pensare osservando film come “Wall Street”, “Alla ricerca della felicità” o “The wolf of Wall Street” è comunque in lavoro avvincente, intrigante e persino molto adrenalinico. In Italia bisogna avere una bella dote di skills e competenze per poter lavorare in ogni caso anche qui in Sicilia cresce la necessità di chi si occupi di affari in senso stretto!

Broker di Borsa: un mestiere del presente

Diventare broker di Borsa oggi è importante: lavorare nell’ambito della finanza può dare moltissima soddisfazione ma serve un percorso di studi idoneo in modo che si sia realmente facilitati ad intraprendere una professione importante. Vendere e comprare per conto di persone terze nel mercato finanziario non è certo semplice, trovare il prodotto giusto a miglior qualità prezzo ed arrivare a guadagnare da questo prevede formazione.

Bisogna avere un titolo di studi giusto ma in particolare diventa necessario avere le competenze per poter fare questo lavoro.

Cosa fa il Broker di Borsa

Si tratta di una professione in ambito finanziario: il broker come sappiamo un pò tutti si occupa di acquisto e vendita nel mercato di riferimento ed opera sempre per conto terzi è un mestiere dell’ambito finanziario e, per poterlo fare, bisogna conoscere i mercati e le valute tutte senza nessuna esclusione. Il broker è un vero e proprio intermediario capace di comprare e vendere asset sul mercato finanziario cercando di far guadagnare al meglio i propri clienti, sicuramente la conoscenza del mercato azionario, delle obbligazioni e dei valori di Borsa sono la base per essere un ottimo broker ma non basta questo infatti colui che si occupa di svolgere per conto terzi tutte le manovre maggiormente corrette per incrementare il profitto ha una grossa responsabilità in quanto lavora con fondi di terzi. Specificatamente il broker di Borsa si occupa di:

Capire il cliente aiutandolo nella scelta valutando nel modo migliore le esigenze del cliente tenendo conto del flusso del mercato. Per farlo al meglio bisogna investire parte dei guadagni in corsi di formazione continua.

Fornire il miglior servizio ai clienti cercando di essere sempre chiari.

Transazioni: il broker effettua a nome e per conto dei clienti tutte le transazioni economiche in Borsa e non solo. Questo è un enorme carico di responsabilità infatti deve essere costantemente aggiornato non solo sul mercato ma anche sulle tassazioni e quanto altro.

Competenze e percorso di studi

Innanzitutto il broker deve essere trasparente: è fondamentale ed indispensabile. In Italia così come in tutta europa è fondamentale avere un riconoscimento legale e formale infatti il nostro Paese rispetta e si attiene alle norme europee che prevede una opportuna licenza, rilasciata legalmente da Cipro (Cysec) e dalla CONSOB italiana.

Ad oggi in Italia non esiste un vero e proprio percorso universitario per diventare broker, esistono ottimi professionisti che non hanno mai conseguito la laurea ma ovviamente se si segue un percorso universitario in economia o in scienze giuridiche si avranno maggiori competenze per poter esercitare la professione in modo completo.

Sicuramente sentendo altri operatori del comparto ci si rende conto che è sempre bene essere dotati di ottime basi di finanza e di diritto. Sicuramente un curriculum con un ottimo corso di studi e magari dei master come l’MBA, ovvero il Master in Business Administration, renderanno molto più preparati e pronti ad affrontare un percorso avvincente.

Lo stipendio

Se diventare Broker di Borsa è un percorso interessante ed i guadagni sono sicuramente legati all’abilità di tuffarsi a pieno nel settore. Indubbiamente per avere un lauto ed ottimo introito bisogna avere un portfolio clienti di un certo livello e riuscire a far ottenere dell’ottimo profitto dagli investimenti. Non è possibile avere una stima concreta ma i più si aggirano intorno ai 10mila euro al mese. Ovviamente c’è chi riesce ad incassare di più e chi meno ma è bene tener presente che esistono spese e, operando in regime di libera professione la fiscalità può persino risultare vantaggiosa.