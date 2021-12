Brumotti e Striscia colpiscono automobilisti su stalli disabili a Modica

Modica - Vittorio Brumotti era stato ospite di Ragusanews lo scorso 6 dicembre, quando ha incontrato il direttore del nostro giornale Gabriele Giannone.

Stasera il tg satirico Striscia La Notizia ha mandato in onda su Canale 5 il suo reportage girato in piazzale Bruno a Modica Sorda, in cui automobilisti indisciplinati parcheggiato negli stalli dei disabili. Il VIDEO in cui un automobilista beccato nell'infrazione tenta di investire l'inviato Mediaset.

