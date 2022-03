Bus bloccato da tir, ma lo sciopero non c’entra VIDEO

Catania – Lascia il camion parcheggiato in curva, con le quattro frecce accese, bloccando il transito del pullman. Scene di ordinaria inciviltà, in questo caso nel capoluogo etneo, che non hanno a che vedere con la “serrata” dei camionisti anti caro vita. Purtroppo, a restare intrappolati nel traffico, sono spesso anche le ambulanze: lo vediamo negli altri due filmati, girati in questi giorni rispettivamente a Palermo e Caltanissetta.