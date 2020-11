C'è anche Enzo Ina fra le figurazioni del film Cyrano

Noto - Enzo Ina, caratterista sciclitano prestato al cinema, è nel cast delle figurazioni del film Cyrano in corso di lavorazione a Noto, per la regia di Joe Whight. Nei giorni scorsi Enzo Ina ha fatto la prova costume e nei prossimi giorni calcherà la scena del film il cui set da Noto si sposterà a Scicli in dicembre. La location sarà la chiesa di San Matteo, in cima all'omonima collina.