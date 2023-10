C'è il concorso prof educazione motoria scuola elementare

Concorso per 1.740 posti di insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria. Il Ministero ha pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami abilitante, ai fini dell’accesso ai ruoli relativi all’insegnamento.

Ecco tutte le informazioni sui requisiti, sulle procedure e sulle prove.

Il concorso per 1.740 posti di insegnanti di educazione motoria nella scuola primariasi articola in: prova scritta (50 quesiti a risposta multipla; per ciascuna risposta corretta sono attribuiti p. 2 (due), p. 0 (zero) per ciascuna risposta errata o non data; si supera con il punteggio minimo di 70/100); prova orale; valutazione titoli.

L'orale

I candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta, sono ammessi alla prova orale. Queste le caratteristiche. E' volta all’accertamento della preparazione del candidato, secondo quanto previsto dall’Allegato A al DM 80/2022, e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della L n. 104/92 e all’art. 3, comma 4-bis, del DL n. 80/2021; consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, per cui la commissione interloquisce in merito con il candidato.

Valutazione e superamento prova

La prova è valutata: sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla prevista Commissione Nazionale e pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova; al massimo 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 70 punti.

Requisiti

I 1.740 posti messi a bando sono tutti i posti interi presenti nell’organico dell’autonomia. A questi bisogna aggiungere gli ulteriori 2.665 posti, derivanti da aggregazioni orarie (di due ore per classe) ricondotte a posto intero e da intendersi quale limite finanziario, considerata l’impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. Pertanto, le disponibilità non possono essere utilizzate per le immissioni in ruolo ed essendo spezzoni – sebbene ricondotti a posto intero – sono assegnati con supplenza al 30 giugno.