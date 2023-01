C’è Posta per Te: i siciliani Elio e Samuele commuovono Cannavacciuolo

C'è posta per te, la nuova edizione del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è iniziata con due ospiti d'eccezione e un tradimento: i commenti dei Ferragnez e di Sabrina Ferilli. Nella prima puntata andata in onda ieri sera, c’è stata la storia di un padre e un figlio di origine siciliani, precisamente messinesi che hanno commosso Cannavacciuolo

C'è posta per te è tornato in onda ieri sera, sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5 con tante storie emozionanti e ospiti d'eccezione. Maria De Filippi ha chiesto aiuto all'attore turco Can Yaman e allo chef stellato (e giudice di MasterChef Italia 12) Antonino Cannavacciuolo per esaudire le richieste di due protagonisti della prima puntata.

Antonino Cannavacciuolo, ospite della prima puntata del 2023 di C'è Posta per te, carismatico, simpatico, determinato, è un uomo che durante la sua carriera si è aggiudicato 7 stelle Michelin! Lo chef è stato chiamato da Elio che, per chiedere perdono al figlio Samuele, vuole fargli una sorpresa permettendogli di incontrare uno dei suoi miti.

C’è posta per te, Antonino Cannavacciuolo e la promessa a Samuele: “Farò parlare di te, ti aiuterò”

Antonino Cannavacciuolo è stato ospite di C’è posta per te per fare una sorpresa a Samuele. A chiamarlo il padre Elio, che vuole chiedergli perdono dopo anni di lontananza.

La busta è stata recapitata al 24enne Samuele a Borello, in provincia di Forlì Cesena, dove oggi vive, che, all’età di 10 anni, ha dovuto subire il dolore della separazione dei genitori con il padre che è andato via di casa. L’uomo, di nome Elio, troppo preso dal lavoro e da una nuova relazione sentimentale, ha capito (meglio tardi che mai) di avere colpevolmente trascurato il suo unico figlio che, nonostante ciò, ha continuato a volergli bene. E Samuele lo ha dimostrato soprattutto quando ha detto sì alla richiesta del padre di fargli da testimone nel suo secondo matrimonio: il genitore, infatti, pensava di incassare un rifiuto.

Lo chef stellato ha fatto una promessa al ragazzo, che sogna di diventare un cuoco: “Hai l’età giusta per lasciare il segno nella ristorazione, se vuoi posso darti una mano. Farò parlare di te”.

L'incontro tra Samuele e lo chef Cannavacciuolo

Lo Chef Cannavacciuolo è entrato in studio e si è seduto accanto a Samuele. "Sono contentissimo", ha detto il ragazzo. Lo chef stellato fa una promessa e un invito al ragazzo, che sogna di fare il cuoco, per rendere ancora più speciale la sorpresa:

Potevo portarti qualsiasi cosa del nostro lavoro, poi mi sono detto: ‘Se gli dico di venire a Villa Crespi? Tu hai l'età giusta per lasciare il segno nella ristorazione, se vuoi posso darti una mano. Ti chiedo solo una cosa: voglia di arrivare lì. Faccio una promessa a Maria, farò parlare di te.

Lo chef ha poi regalato al ragazzo un computer, da prendere come una sorta di libro per scrivere tutte le sue ricette e non dimenticarne neanche una. È intervenuto anche il padre, con la sua promessa: "Ci sarò sempre per te, ti voglio un bene dell'anima, grazie figlio mio".

Le scuse di Elio al figlio Samuele

Samuele ha scelto di ascoltare le parole del padre che, tra le lacrime, gli ha voluto chiedere scusa per l'assenza di questi anni:

Sono qui per chiederti perdono per accuse e colpe che tu non mi hai mai dato, al contrario mi hai sempre teso una mano. Sei diventato un uomo molto, ma molto migliore di me. Se solo potessi tornare indietro e fare quel pezzo di strada con te, anziché lasciarti solo…Ti ho messo dietro il lavoro. Nonostante le mie assenze, ti devo ringraziare perché non hai mai preso strade cattive o sbagliate.

Poi la decisione di aprire la busta e l'abbraccio in studio, insieme allo chef Cannavacciuolo, nella speranza di un nuovo inizio sia lavorativo che familiare accanto al padre.