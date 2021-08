Caccamo a fianco a Placido. Fra Battiato e Che Guevara

Modica - Giovanni Caccamo canta e suona accanto alla voce recitante di Michele Placido. E insieme rendono omaggio a Franco Battiato (ma anche a Manlio Sgalambro) annunciando Caccamo il suo quarto album in uscita il 17 settembre, e Placido un film per la Tv in cui sarà il giudice Livatino. Caccamo farà le musiche del film.

Spettacolo in replica ieri sera all’anfiteatro di San Giuseppe Timpuni, a Modica, con il concerto di Giovanni Caccamo “Parola Tour”. Sul palco l’attore Michele Placido, e il polistrumentista Leonardo Milani. Caccamo ha anticipato il concept del suo nuovo album “Parola” che uscirà il 17 settembre prossimo e che spazia tra prosa, cinema e letteratura. Caccamo ha interpretato l'Ombra della Luce di Battiato, Centro di gravità permanente e La Cura.

Michele Placido ha celebrato Dante e la Divina Commedia interpretando l’incontro del Sommo Poeta con Paolo e Francesca nel canto quinto dell’inferno. Ogni canzone del nuovo album è ispirata a un testo, a una lettura. “Parola”, “Evoluzione”, “Rinascita”, “Pianeta”, “Rivoluzione”, sono alcune delle tematiche affrontate. Giovanni Caccamo ha anche anticipato che fra i testi che ispirano il suo nuovo lavoro discografico c'è anche un testo di Che Guevara ai figli. Il concerto di Modica, inserito nella stagione della Fondazione Teatro Garibaldi “InTeatroAperto” ha fatto registrare il tutto esaurito nei due spettacoli previsti. Una presenza a sorpresa tra il pubblico: quella della vedova Pavarotti, Nicoletta Mantovani, che, insieme al marito, il consulente finanziario Alberto Tinarelli, non ha risparmiato applausi a Giovanni Caccamo e Michele Placido.