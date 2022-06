Cade dalla finestra durante le pulizie, 38enne gravissima a Caltanissetta

San Cataldo, Cl - Era intenta nei lavori domestici e aveva deciso di dare una pulita ai vetri delle finestre della sua casa, quando sarebbe scivolata perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto per diversi metri: è il terribile incidente di cui è stata vittima questa mattina una donna di 38 anni, ricoverata ora in gravissime condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta (foto). E' successo in un'abitazione di via Babbaurra a San Cataldo, nell’hinterland nisseno. Secondo quanto ricostruito la 38enne era salita su uno sgabello ma deve aver messo un piede in fallo ed è volata giù per diversi metri da una finestra del suo appartamento, fortunatamente al primo piano. L'impatto col suolo è stato però violento.

Immediatamente soccorsa dal 118, le sue condizioni sono apparse subito molto serie: immobilizzata e trasportata in codice rosso in ospedale, al momento è in rianimazione, in prognosi riservata. Le sono state riscontrate numerose lesioni tra cui un trauma cranico con emorragia cerebrale, uno della colonna vertebrale e varie fratture. L’episodio appare frutto di una tragica fatalità. Purtroppo, nello stesso comune di San Cataldo, oggi è accaduto anche un altro brutto incidente: un anziano 70enne che lavorava con la sua motozappa è scivolato, la gamba gli è rimasta incastrata nelle lamiere ed è rimasto ferito gravemente all’arto. Lui è stato trasferito a Palermo, in chirurgia plastica.