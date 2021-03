Caffe Sicilia a Noto: riapriremo quando il mondo sarà pronto. VIDEO

Noto - La data, attesissima, di riapertura del Caffè Sicilia, a Noto, era il 1 aprile 2021. Ma il Caffè riaprirà "quando il mondo sarà pronto". A correggere il tiro è Corrado Assenza, pasticcere, filosofo, dominus del bar pasticceria conosciuto in tutto il mondo. Lo fa con un video in cui spiega che dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, "siamo quasi pronti per ripartire, avevamo annunciato di riaprire il 1° Aprile, ma il 1° Aprile il mondo non è ancora pronto e Caffè Sicilia non può aprire senza il mondo. Riapriremo quando anche il mondo sarà pronto". L'annuncio di Corrado Assenza:

News Correlate Riapre il 1 aprile il Caffè Sicilia di Noto