Calabria, Zuccatelli si è dimesso. In campo Gino Strada

Il commissario per la sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli si è dimesso su richiesta del ministro della Salute Speranza. «Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni».

«Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria». Lo ha detto l'ormai ex commissario alla sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli. Zuccatelli era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si è dimesso.

Ipotesi: Gino Strada o Eugenio Gaudio

La resa di Zuccatelli riapre il valzer della nomina al vertice della sanità calabrese. Ieri in fondatore di Emergency Gino Strada, inizialmente indicato dal governo come successore di Zuccatelli aveva ribadito la sua disponibilità «ma dal governo non mi ha chiamato nessuno» aveva aggiunto con amarezza. Parole che avevano lasciato intendere un tramonto della sua candidatura. Matteo Renzi, in un post su Facebook ha sponsorizzato la nomina del medico milanese : «È un uomo vero. Un dottore vero. Un italiano vero. Quando l’ho conosciuto mi ha emozionato. Se davvero è disponibile a fare il commissario in Calabria, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute possono fare solo una cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la Sanità in Calabria, accompagnandolo fisicamente a Catanzaro». nelle ultime ore sta prendendo quota anche la candidatura di eugenio Gaudio, calabrese e fino a poche settimane fa rettore dell’università Sapienza di Roma.