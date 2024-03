Calcio, a Vizzini le selezioni giovanili dell'FC Porto World Camp

Vizzini, Catania - Sarà Vizzini, paese ricco di storia, cibo e tradizioni a fare vivere un'estate di passione al FC Porto World Camp, un'avventura estiva indimenticabile per giovani appassionati di calcio, che vivranno l 'emozione di allenarsi con i coach del settore giovanile del FC Porto.

Gli atleti insieme allo staff alloggeranno presso l'Agriturismo A' Cunziria, un piccolo angolo di paradiso con piscina. Al termine del Camp il giocatore più promettente sarà selezionato per un'esperienza speciale all'Academy del FC Porto in Portogallo.

Giornata tipo: 4 ore al giorno di allenamento (suddivisione in gruppi per età).Programmi specifici di allenamento per giocatori e portieri, corso di approfondimento calcistico (1 ora al giorno) Info: campportovizzini@gmail.com. Appuntamento dal 7 al 12 luglio 2024.