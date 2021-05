Calcio, campus del Valencia a Scicli dal 4 al 9 luglio

Scicli - L'Asd Scicli Bruffalori organizza una settimana di sport, turismo e cultura, con un campus del Valencia calcio dal 4 al 9 luglio prossimi. Il campus è aperto a tutti i ragazzi che vogliono partecipare; saranno presenti tecnici spagnoli e italiani formati e selezionati esclusivamente all'interno degli VCF Coach Clinic e allenamenti per i portieri.

La giornata sarà programmata con 2 ore di allenamento al mattino e 2 nel pomeriggio, sarà garantita l’ assistenza sanitaria h24 per la durata del campus. Gli atleti soggiorneranno presso il Resort Donnalucata e usufruiranno di tutti i comfort previsti in base al tipo di formula che sceglieranno, e tra questi sarà consentito l’utilizzo della piscina e nel pomeriggio saranno svolte lezione di spagnolo della durata di un’ora.

Giovedì 8 luglio trekking cittadino in collaborazione con Esplorambiente per fare conoscere le viuzze e le bellezze di Scicli, la serata si concluderà con antipasti dei prodotti tipici locali presso il Convento del Rosario.

Ci saranno 3 formule: Easy (allenamento professionale con pranzo a casa); City ( allenamenti professionale con pranzo in hotel); Full (Pensione completa). Saranno garantite con il massimo rispetto tutte le normative Anticovid-19. Sul sito asdsciclibruffalori.it, maggiori informazioni. Il referente del campus è Carmelo Ficili 3315785106.