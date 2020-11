Calcio: la Juve sogna il decimo. Le difficoltà da superare per raggiungerlo

L’obiettivo in casa Juventus è sempre quello di vincere, in Italia ed in Europa. Quest’anno la società ha deciso di provare a vincere adottando una nuova filosofia di gioco grazie alla guida tecnica targata Andrea Pirlo.

Il tecnico in queste prime uscite ha di fatto messo in pratica le idee sul modulo e portato cinque uomini ad offendere. Lo ha fatto riportando ogni interprete nel proprio ruolo naturale. Pirlo punta molto su Cuadrado e chi poi giocherà a sinistra. Dagli esterni comincia la percussione offensiva. A destra il colombiano si sobbarca il doppio lavoro nel quale è unico, pressando alto, proponendo cross e ricevendo appoggi dai compagni. Il colombiano era uno dei registi mascherati anche di Allegri e Sarri. Una Juventus, insomma, capace d’imporre il proprio gioco con il pressing alto e il recupero veloce del pallone. Questo il mantra che Andrea Pirlo ha provato ad inculcare alla Juventus nel corso della breve preparazione estiva. E che, soprattutto, sta cercando di imporre nelle gare ufficiali di campionato e Champions League.

Le difficoltà

Vincere, però, non sarà facile. Non solo perché la sua Juventus avrà bisogno di tempo per assimilare i suoi dettami calcistici, ma anche perché le avversarie sono tante e corrono forte, come possiamo vedere su https://librabet.com/it/. E poi il tecnico, soprattutto nell’ultimo periodo, deve fare i conti con un’infermeria sempre piena. L’ultimo in ordine di tempo è Adrien Rabiot. Il centrocampista ha saltato l’amichevole di ieri contro la Finlandia, ma Didier Deschamps spera di averlo a disposizione per le gare di Nations League contro Portogallo (sabato) e Svezia (17 novembre).

Al momento, infatti, il giocatore dovrebbe restare in Nazionale e sottoporsi a ulteriori esami che dovranno stabilire l’entità del risentimento muscolare. Pirlo incrocia le dita per la ripresa quando, allo Stadium, arriverà il Cagliari: già deve fare a meno di Aaron Ramsey, che si è infortunato in Champions e dovrebbe tornare a disposizione soltanto tra quindici giorni (a fine settimana è fissato un controllo per vedere se sta recuperando dalla lesione). Considerando poi che Bentancur e Arthur si sfideranno il prossimo mercoledì a Montevideo in Uruguay-Brasile per le qualificazioni ai Mondiali, e quindi i due bianconeri torneranno alla Continassa soltanto venerdì, alla vigilia del match di campionato, si comprende come la Juventus sia in emergenza a centrocampo se non dovesse recuperare Rabiot.

I numeri

Nonostante questo la squadra di Pirlo è ancora imbattuta in Serie A, ma la percentuale di vittorie sotto il 50% (3 vinte e 4 pareggi) è un dato statistico unico negli ultimi anni di supremazia domestica. Il progetto tattico sta iniziando a prendere forma: contro la Lazio la riaggressione si è avvicinata ai progetti di inizio anno e i bianconeri sono stati bravi a trasformarsi da propositivi ad attendisti, pronti a lanciare in ripartenza Ronaldo e Morata. Tuttavia i cali di concentrazione e le situazioni di scarso equilibrio tattico, che hanno generato pericoli spesso concretizzati in rete dagli avversari, sono segnali delle poche certezze fin qui accumulate in fase di copertura. "Per praticare un calcio offensivo è possibile che si debba concedere qualcosa agli avversari" ha spiegato l'allenatore bianconero: nei quattro pareggi fin qui collezionati, per tre volte la Juventus si è trovata in svantaggio. Il carattere e la qualità non mancano: ma nel cantiere bianconero si lavora per trovare l'equilibrio mancante.

L’uomo in più

Al momento l’uomo in più di questa Juventus è Alvaro Morata. Già 6 gol in questo avvio di stagione, uno ogni 93’ di gioco. In pratica Morata segna un gol a partita (recupero compreso) ed è evidente come l’attaccante spagnolo sia molto maturato rispetto alla sua prima esperienza in bianconero, nella stagione 2014-15. Allora, dopo le prime 9 gare (considerando sempre 6 di campionato e 3 di Champions), era ancora fermo a una rete in 174’ totali giocati. Una partenza sprint, quella di quest’anno, che è anche il suo secondo miglior inizio di stagione in carriera (meglio solo con il Chelsea 2017-18).

E Cristiano Ronaldo? L’asso portoghese sta tornando in forma, ma in casa Juventus ci si comincia ad interrogare sul futuro di CR7. In questi giorni si sta parlando di un interessamento da parte del Paris Saint Germain. La partenza di Ronaldo avrebbe ovvie ricadute sulla competitività della Juventus, data l’insostituibilità del portoghese sul campo, ma anche sul piano economico le implicazioni sarebbero importanti. Tali da obbligare il club a ripensare il suo business plan. Mentre i risparmi di costo sono prevedibili, occorre valutare i ricavi effettivi prodotti da CR7 e quelli potenziali che potrebbero svanire.