Calcio: Palermo, maglia regalo a tifosi per rinvio trasferta

PALERMO, 28 GEN Il Palermo ha deciso di regalare una maglia ufficiale ai 222 tifosi rosanero che avevano acquistato il biglietto per la trasferta ad Ascoli, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14 e che poi è stata rinviata a domani alla stessa ora, per un problema all'aereo con cui la squadra era partita. "Un gesto simbolico dicono dalla società che, pur non potendo riparare ai disagi subiti, intende gratificare lo sforzo di chi è sempre al fianco della squadra".

Ieri la squadra è partita dall'aeroporto di Punta Raisi con otto ore di ritardo decollando alla volta di Pescara alle 3,40, poi ha viaggiato in pullman fino ad Ascoli arrivando in albergo stamani alle 6,30. A determinare il ritardo è stata la rottura di un finestrino della cabina di pilotaggio subito dopo il decollo che ha costretto i piloti del volo charter con i rosanero a bordo a rientrare all'aeroporto Falcone e Borsellino quindici minuti dopo la partenza. La compagnia aerea ha provveduto a fare arrivare da Bergamo un nuovo aeromobile che poi è decollato alle 3,40 atterrando a Pescara alle 4,50. La Lega di Serie B su richiesta del Palermo e in accordo con l'Ascoli ha quindi deciso nella notte di posticipare la partita a domani alle 14. I tifosi rosanero che erano partiti in pullman da Palermo hanno saputo all'altezza di Messina del rinvio e non hanno potuto fare altro che tornare in città e rinunciare alla trasferta. Nel settore ospiti dello stadio di Ascoli saranno presenti solamente i tifosi che arrivano dal nord e dal centro Italia e che sono riusciti a riprogrammare il viaggio. A loro l'Ascoli domani regalerà nell'intervallo della partita un cartoccio di olive "simbolo culinario del territorio piceno e dell'ascolanità". "L'omaggio fanno sapere dal club marchigiano vuole essere un piccolo pensiero per quei tifosi che sono rimasti ad Ascoli Piceno un giorno in più del previsto, dopo la lunga trasferta dalla Sicilia alle Marche". Ai tifosi di casa, invece, l'Ascoli farà uno sconto del 30 per cento sull'acquisto di materiale sportivo ufficiale bianconero. (ANSA).