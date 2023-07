Calcio: Palermo; Corini, l'ambizione è quella di andare in A

RONZONE, 09 LUG "C'è la volontà di ambire a un risultato importante. Quest'anno le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione dalla proprietà.

Cercheremo di ambire al salto di categoria". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini nel corso della prima conferenza stampa della stagione nel ritiro di Ronzone in Trentino Alto Adige. Il tecnico non nasconde le ambizioni della squadra rosanero.

"L'ambizione è quella di arrivare in Serie A ha detto più chiaramente Corini e lotteremo per provarci sicuramente. Ma non è che se urlo ai quattro venti che andremo in serie A allora ci andremo sicuramente. Vogliamo essere competitivi, ci metteremo tutto quello che abbiamo, non ho paura degli obiettivi. Ho trovato le risorse per affrontare qualsiasi cosa e lo faccio nel mio lavoro come nella vita".

Corini ha parlato anche dei nuovi acquisti. "Sono giocatori importanti ha detto l'allenatore Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni sono sempre stati dominanti in serie B e hanno fatto la serie A. L'idea era di migliorare il reparto difensivo in termini di qualità ed esperienza. Lo abbiamo fatto anche in attacco con l'arrivo di Leonardo Mancuso che è sempre stato competitivo. La società è stata brava a individuare un giovane come Vasic che è un tuttocampista moderno, sa abbinare le fasi di possesso e non possesso ed è bravo ad attaccare l'area.

Faccio i complimenti al direttore sportivo Leandro Rinaudo perchè avere quattro giocatori nuovi già a inizio ritiro è importante e non è sempre facile. Roberto Insigne? Ci piace, c'è la volontà di prenderlo, ma è giusto parlarne quando arriverà".

(ANSA).