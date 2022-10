Calcio: Partinico vince il torneo Refugee Teams

ROMA, 15 OTT La squadra del Partinico ha vinto allo Stadio dei Marmi, a Roma, la fase nazionale del torneo Rete Refugee Teams. Si è chiusa così l'ottava edizione del progetto sociale promosso dalla Figc e sviluppato dal Settore giovanile e scolastico in collaborazione con il Ministero dell'Interno, l'Anci, Fondazione Cittalia e Rete Sai finalizzato a favorire l'integrazione attraverso il calcio.

Alla fase finale hanno preso parte otto squadre, vincitrici delle tappe interregionali, e la formazione ha guadagnato il pass per la finalissima insieme con quella lucana del Rionero. I ragazzi del centro di accoglienza della provincia di Palermo, allenati da Dario Volo, si sono imposti 42 in un incontro che ha visto un notevole agonismo in campo, con accenni di rissa tra giocatori rivali, subito sedati e hanno potuto alzare il trofeo che torna in Sicilia dopo cinque anni.

"La FIGC crede fortemente in questa attività perché lavoriamo per un calcio che sia sempre più aperto, inclusivo e dove tutti, uomini o donne che siano, soprattutto bambine o bambini, possano essere messi nelle condizioni di giocare, divertirsi ed esprimere così il loro potenziale ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina . Grazie all'ottimo lavoro del Settore Giovanile e Scolastico, migliaia di minori stranieri non accompagnati, nel corso degli anni, hanno compiuto con il calcio un passo decisivo verso l'inclusione nel nostro Paese". (ANSA).