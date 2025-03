Calcio, quando Bruno Pizzul giocava nel Catania. VIDEO

Catania - È morto oggi a 87 anni Bruno Pizzul, telecronista sportivo fra i più amati e senza dubbio colti. Non tutti sanno che in passato era stato anche calciatore. E per un breve periodo della sua carriera da giocatore aveva vestito la maglia del Catania. Nella storia del calciatore Pizzul rimane una storica amichevole tra Juventus e Catania, alla rincorsa un tale Omar Sivori. La città etnea per Bruno Pizzul era stata poco più che una parentesi, eppure conservava un posto speciale nell’album dei ricordi e nel cuore di quest’uom che per tutti è il “mitico” telecronista di mille battaglie sportive ma che da giovane come detto vestì anche la maglia rossazzurra.

E ricordava spesso anche un episodio legato a u grande giornalista de La Sicilia come Candido Cannavò: «Arrivai a Catania nel 1958 – raccontò – . E a sponsorizzare il mio arrivo fu il mio compaesano Stefano Buzzin, uomo carismatico. In squadra c’erano altri quattro friulani: i due fratelli Boldi, Luigi Zannier e Guido Macor. E il cronista Cannavò impazziva ogni volta che doveva fare un’intervista perché parlavamo tra di noi la nostra lingua. E ci diceva Candido: “Minchia che isola sfortunata questa. Abbiamo subito invasioni di tutti i tipi: Fenici, Arabi e adesso anche questi che parlano in modo barbaro».