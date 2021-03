Calcola la tua probabilità di sopravvivenza al Coronavirus in 5 secondi

Ragusa - Sulla piattaforma statistichecoronavirus.it è disponibile a questo link un calcolatore online, realizzato con le tecnologie di intelligenza artificiale, che – su base esclusivamente statistica, elaborando in autonomia i dati sanitari provenienti da tutto il Paese - è in grado di prevedere la probabilità di sopravvivenza nella sciagurata ipotesi di un contagio da Covid, personale ma anche di parenti e amici. Il form è elementare e bastano davvero 5 secondi contati per compilarlo - in forma assolutamente anonima - inserendo sesso, fascia d’età ed eventuali patologie che possono aumentare i rischi: in un istante compare la percentuale di possibilità di farcela. Il principio alla base dell’algoritmo non è diverso dai calcolatori dei tempi d’attesa del vaccino, che abbiamo già approfondito su Ragusanews. L'elaborazione matematica non può tenere conto di condizioni di degenza private e dettagli clinici più specifici, e il calcolo del software individua com'è ovvio solo una media. Lo stesso portale ricorda, naturalmente, che "il risultato non sostituisce in nessun modo il parere di un medico professionista".