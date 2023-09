Calcolo della pensione: come difendersi dagli errori

Il calcolo della pensione è una questione che interessa tutte quelle persone che si trovano vicine al traguardo pensionistico. Non c’è da meravigliarsi, in realtà: le varie riforme che si sono susseguite nel tempo hanno creato non poca confusione nelle persone che si avvicinano sempre più a questo traguardo. Peraltro, e non è un problema di poco conto, non mancano gli errori di calcolo in difetto da parte degli enti previdenziali con la conseguenza che molte persone si ritrovano con assegni di importo più basso di quello al quale avrebbero diritto. Ecco quindi che un calcolo della pensione online con MiaPensione, ad esempio, servizio che garantisce un calcolo pensionistico certificato da personale esperto in materia, consente:

· a chi sta per andare in pensione di conoscere con esattezza qual è l’importo al quale ha diritto;

· a chi è già pensionato di sapere se l’assegno che sta ricevendo è corretto oppure no.

Dal momento che sta entrando a regime il sistema di calcolo contributivo – diverso dal precedente sistema di calcolo retributivo a cui molti erano abituati - è importante avere un sostegno professionale per verificare che l’importo che si riceve non sia più basso del dovuto.

Gli errori di calcolo dell’importo pensionistico sono frequenti?

Gli errori di calcolo della pensione sono un’evenienza più frequente di quanto non si sia portati a pensare (come ha recentemente messo in luce un’inchiesta di Altroconsumo) e generalmente comportano una penalizzazione per il pensionato; rari, infatti, sono i casi in cui quest’ultimo riceve più di quanto gli spetti. Ciò rende molto importante conoscere l’esatto importo dell’assegno pensionistico; infatti, se si è prossimi alla pensione ci si può attivare per tempo presso l’ente previdenziale qualora il calcolo di quest’ultimo non coincida con quanto evidenziato dai calcoli certificati, mentre se si è già pensionati si può chiedere il ricalcolo della pensione e il rimborso delle somme che non sono state erogate per errore.

A cosa sono dovuti gli errori sul calcolo della pensione?

Gli errori alla base di un assegno pensionistico più basso del dovuto sono vari; potrebbero esserci stati sbagli nelle procedure di accreditamento delle settimane lavorate oppure un mancato conteggio delle maggiorazioni concernenti l’invalidità o magari anomalie nell’invio dei flussi di accreditamento dei contributi ecc. È per questo motivo che è consigliabile, quando ci si avvicina alla soglia della pensione, controllare il proprio estratto contributivo e, in caso di dubbi, rivolgersi a personale qualificato. Intervenire velocemente può risparmiare molte seccature, contrattempi e accrediti inferiori a quanto spettante.

Che succede se si riceve più del dovuto?

Per quanto un calcolo errato al rialzo della propria pensione non sia un’eventualità frequente, non sono mancati in Italia casi del genere. Viene quindi da chiedersi se le somme percepite indebitamente debbano essere restituite oppure no; la risposta è “dipende”.

Qualora l’errore non sia dovuto a malafede o dolo del pensionato, non può essere richiesto il recupero delle somme corrisposte, fatto salvo il diritto dell’ente previdenziale di rettificare l’importo dell’assegno che, conseguentemente, verrà ridotto. Diverso è ovviamente il caso in cui siano provati il dolo o la malafede dell’interessato.