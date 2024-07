Caldo africano, attesi 42 gradi

Afa e caldo sull'Italia. Non è una novità, ma se possibile nella prossima settimana l'anticiclone africano si intensificherà ancora di più, portando i termometri oltre i 40 gradi. Già da lunedì la permanenza dell'anticiclone alle latitudini mediterranee determinerà condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente, sia al Centro-Sud, dove il caldo è già intenso, ma anche al Nord, dove il caldo al momento è ancora tutto sommato accettabile. Il clima sarà spesso afoso, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo i litorali, e in particolare dopo nelle ore serali, quando il caldo sarà ancora intenso e inizierà ad aumentare il tasso di umidità. È atteso però l'arrivo di qualche disturbo tra lunedì sera e martedì sull'arco alpino, per il passaggio della coda di un fronte atlantico in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale, foriero di alcuni rovesci o temporali. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni.

Come riporta 3B Meteo, condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sull'Italia, ma tra il pomeriggio e la sera intensificazione della nuvolosità sulle Alpi occidentali con l'arrivo di qualche rovescio o temporale su Valle d'Aosta e alto Piemonte. Temperature in aumento, specie al Nord, massime sui 32/35°C in Val Padana, superiori in Romagna, intorno a 33/36°C al Centro con punte superiori sulle interne tirreniche, picchi di 40/41°C su Tavoliere delle Puglie, Materano e Salento.