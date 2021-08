Caldo, arriva Lucifero, temperature fino a 48 gradi

Sicilia e Sardegna con temperature vicine ai 48 gradi. L'anticiclone Lucifero si appresta a investire l'Italia proponendoci la più intensa e duratura ondata di caldo della stagione estiva.

Entrando più nel dettaglio ecco che già da oggi martedì 10 agosto il tempo e il clima ci daranno ulteriori e importanti segnali della presenza del famigerato Lucifero. Se escludiamo infatti la formazione di qualche moderato annuvolamento sulle regioni del Centro e del Nord e locali e brevi rovesci sulle vette alpine di confine del Nordest e isolati in Liguria, la giornata trascorrerà via liscia, ma soprattutto già parecchio calda specialmente al Sud e sulle due isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, dove i termometri saliranno addirittura fino a sfiorare i 47/48°C. Ma l'alta pressione africana sarà destinata a caricarsi di ulteriore energia nei giorni successivi. Tra mercoledì 11 e giovedì 12, il contesto meteo non subirà alcuna variazione fatta eccezione per modesti disturbi sulle regioni del Centro nel corso della giornata di mercoledì quando occasionalmente potrebbe anche cadere qualche goccia di pioggia. Continuerà inoltre a fare davvero caldissimo e ancora una volta in particolare al Sud, su Sicilia e Sardegna.

Non ci saranno, però, "solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione", ma ci penserà anche "la tenacia con quale l'anticilone avvolgerà il nostro Paese per diversi giorni" visto che, "almeno fino a Ferragosto, non si intravedono grandi segnali di cambiamento".