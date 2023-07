Caldo in sicilia, sulla cartina le chiazze viola

Per la prima volta sulla cartina del meteo appaiono le chiazze viola, a indicare il caldo insopportable, quello che supera l'allerta rossa.

Sono state quattro le stazioni Sias che hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione della rete del servizio agrometeorologico siciliano.

La stazione Trapani Fontanasalsa ha registrato una massima di 43,5 °C superando il valore massimo precedente di 42,2 °C registrato il 24 giugno 2007. La stazione Marsala ha registrato una massima di 43,3 °C superando il valore massimo precedente di 41,9 °C registrato il 12 agosto 2021. La stazione Trapani Fulgatore ha registrato una massima di 42,8 °C superando il valore massimo precedente di 42,1 °C registrato il 21 giugno 2021.

La stazione Erice ha registrato una massima di 40,4 °C superando il valore massimo precedente di 39,1 °C registrato il 07 agosto 2012. I valori non sono facilmente confrontabili con quelli registrati in passato in siti vicini ma differenti, ma si può ritenere che in quell’area l’ondata di caldo, pur risultando estrema, sia stata lievemente meno intensa di quella dell’agosto 1999. Il massimo valore oggi sulla rete Sias, 43,7 °C, è stato registrato dalla stazione Enna contrada Pasquasia, a bassa quota e quasi in fondovalle rispetto al centro urbano.

Non è stato tuttavia raggiunto il massimo precedente.