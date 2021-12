Calogero Barbera nuovo comandante dei vigili del fuoco di Ragusa VIDEO

Ragusa - L’ingegner Calogero Barbera è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Ragusa, dopo aver passato gli ultimi 6 mesi a capo della sede rodigina del Corpo: lo vediamo nel video, passare le consegne ieri a Luca Rosiello e congedarsi dai colleghi. Nato a Palermo il 29 agosto 1975, laureato nel 2002 in ingegneria meccanica nell’università del capoluogo, conseguendo nel 2011 un master di II livello in ingegneria dell’Emergenza alla Sapienza di Roma.

Finora ha lavorato quasi esclusivamente al Nord Italia, in Veneto ma anche in Piemonte e Val d'Aosta ricoprendo numerosi ruoli di grande responsabilità. Componente esperto del comitato centrale tecnico scientifico e dell’osservatorio VV.F. per la prevenzione degli incendi. Subentra ad Antonino Galfo. Buon lavoro dalla redazione di Ragusanews!