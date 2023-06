Cambio di consegne nel club Inner Wheel Ragusa Centro

Ragusa - Nella sala delle vetrate di Villa Fortugno giovedì 22 giugno si è tenuta la cerimonia del passaggio delleconsegne del Club Inner Wheel Ragusa Centro.

Alla presenza della governatrice del Distretto 211 Lucia Di Paola Guzzardi, delle presidenti dei club Inner Wheel di Vittoria-Comiso, Pozzallo Rosa Marina, Niscemi e Monti Iblei, delle autorità Rotary, delle rappresentanti dei club e delle associazioni del territorio FIDAPA e Ammi, dei sindaci delle città di Ragusa e di Giarratana e della dottoressa Clorinda Arezzo, delle socie e di numerosi ospiti, la presidente uscente Giorgia Stracquadanio Gurrieri ha riassunto nella sua relazione conclusiva le attività dei suoi due anni di presidenza, i service, gli incontri, le attività sociali e culturali.

Il testimone è passato quindi a Marisa Basile Dinatale, la presidente per l’anno Inner Wheel 2023-2024, che ha presentato il suo comitato esecutivo. Sono state ammesse due nuove socie, segno di un Club vivo e vitale. I lavori, seguiti dalla cena, sono stati conclusi dalla governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, che ha augurato un anno di proficuo lavoro Inner all’insegna della condivisione e dell’amicizia.