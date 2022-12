Camera ardente in Campidoglio per Mihajlovic

Roma - Si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 11 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra a Roma i funerali di Sinisa Mihajlovic, morto ieri – venerdì 16 dicembre – all’età di 53 anni dopo una forma acuta di leucemia. La situazione dell’ex tecnico del Bologna si era aggravata negli ultimi giorni, con la voce che si era sparsa sui social in particolare tra i tifosi del Bologna: molti tra loro avevano aggiornato i loro profili con una foto di Mihajlovic e scritto messaggi di vicinanza all’ex allenatore.

Il comune capitolino ha inoltre allestito la camera ardente in Campidoglio per dare l’ultimo saluto all’ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter e allenatore, dopo altre esperienze, del Bologna, che aveva guidato fino a pochi mesi fa. Per consentire la partecipazione, il Consiglio della Figc è stato posticipato alle ore 13:30. Immensa l’ondata di affetto da parte del mondo del calcio, della politica, ma anche dello spettacolo che in queste ore sta travolgendo la famiglia del campione serbo.

Dopo il ricordo delle figlie, in queste ore anche la moglie Arianna ha voluto esprimere il suo dolore sui social. «Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte», ha scritto su Instagram.