Camion contro auto, Giovanni Rizzo aveva 40 anni

Augusta, Siracusa - Gestiva una tabaccheria di via Principe Umberto, Giovanni Rizzo, quarantenne augustano che ha perso la vita ieri nel tragico incidente avvenuto sulla strada statale 114. Era alla guida di una Ford focus in direzione di Siracusa e con lui viaggiavano la compagna, di 36 anni e la figlia della donna, di 7 anni che, fortunatamente, hanno riportato ferite rispettivamente guaribili in 5 e in 10 giorni. La vittima faceva anche il dj per diletto.

L’automobile intorno alle 13,30 si è scontrata con un camion all’altezza dello svincolo di Sortino. La morte di Giovanni Rizzo, quarantenne augustano, ha lasciato sconvolti parenti e amici.

Tanti i messaggi di cordoglio e dolore espressi nella pagina facebook di Giovanni Rizzo. “Voglio ricordarti così, felice con te a condividere la stessa consolle, con la stessa passione”. “Eri la persona più buona che conoscevo, davvero un pezzo di cuore intero”. “Oggi ho perso un pezzo del mio cuore, sei stato un amico, un fratello qualcosa che nessuno può immaginare e spiegare. Abbiamo passato insieme serate compleanni eventi di tutto e di più. Sappi che mi mancherai tantissimo sei e sarai per sempre il fratello che non ho mai avuto”.