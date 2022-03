Camion vola dal viadotto nella scarpata, autista in codice rosso

Cefalu', Pa - Con il suo autocarro vola dal viadotto “Ponte Calzata” finendo giù nella scarpata sottostante: è accaduto intorno alle 4 di notte sull’autostrada Palermo-Messina all’altezza del tratto tra Cefalù e Lascari. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Civico: non sarebbe in pericolo di vita, ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi: per cause tuttora al vaglio della polizia stradale, il camion si è schiantato improvvisamente sul guardrail, scavalcandolo e precipitando per diversi metri nel fossato a lato. A bordo dell’autocarro c'era solo il camionista, un rumeno di 40 anni. Si attende che l'uomo si ristabilisca per essere sentito e capire cosa sia successo: un malore, un colpo di sonno, una manovra azzardata o il maltempo che stanotte ha imperversato su tutto il palermitano.