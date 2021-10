Campagna vaccinale, ospedale di Modica premiato per campagna su Tik Tok

Modica - Tra i migliori cinque ospedali, nella campagna di comunicazione sui vaccini, è l’Ospedale Maggiore di Modica, che ha utilizzato la piattaforma social TikTok.

La Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha premiato l’ospedale “Maggiore” di Modica per la campagna di comunicazione a sostegno della vaccinazione anti-Covid-19.

Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della presentazione del V Congresso Nazionale della Fondazione Onda, “Cronicità e differenze di genere”, alle cinque strutture che hanno realizzato le iniziative più significative per promuovere l’importanza della vaccinazione per il personale sanitario e la popolazione.

La campagna informativa lanciata nel 2021 da Fondazione Onda si proponeva di fare chiarezza su questo tema sfatando le principali fake news sui vaccini, circostanziando l’opportunità di vaccinarsi contro il Covid-19 e soprattutto invitando a essere fiduciosi nella scienza perché ognuno di noi si senta portavoce responsabile dei benefici per sé e per gli altri. «Abbiamo quindi deciso di premiare le migliori campagne di comunicazione messe in atto dagli ospedali con i Bollini Rosa. Una voce autorevole e soprattutto vicina alla comunità dei pazienti che ha dimostrato il proprio valore impegnando al massimo le proprie risorse, non solo in corsia» ha sottolineato – Francesca Merzagora – Presidente di Fondazione Onda.

Le campagne sono state valutate in base a criteri di efficacia, completezza e esaustività delle informazioni fornite, innovazione dei mezzi utilizzati per raggiungere la popolazione e autorevolezza scientifica, da una giuria composta da quattro esperti del settore.

Le campagne delle strutture premiate hanno sfruttato al meglio i propri canali digitali pubblicando contenuti sulle relative pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube), sul sito istituzionale e sulla propria intranet.

La campagna di Onda ha svolto un ruolo essenziale per il consolidamento di un’opinione pubblica informata e responsabile.

Le strutture premiate sono:

1. Gruppo San Donato con la campagna “Io mi vaccino perché”.

2. Presidio S. Camillo De Lellis di Rieti con la campagna “#IOmiVACCINO”.

3. Istituto Clinico Humanitas di Rozzano con la campagna “Arrivano i nostri - Faccia a faccia con il vaccino anti-Covid”.

4. Ospedale Di Vaio di Fidenza con la campagna “Il vaccino ti avvicina”.

5. Ospedale Maggiore di Modica con la campagna “Vaccini antiCovid19”.

Il TikTok ha voluto trasferire il messaggio di come il Covid non finisca con la malattia.